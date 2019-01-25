В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-25T08:49:10+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"

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25 января в п. Шахты-22 в Новомосковске столкнулись "Mitsubishi Colt" и "Mitsubishi Outlander". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 07:15.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП пострадал человек. Чтобы достать его из покореженного автомобиля, спасатели применяли специальный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.