В Туле на пересечении ул. Жуковского и Пушкинской сгорел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-25T08:16:32+03:00

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24 января в Туле на пересечении ул. Жуковского и ул. Пушкинской загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения 22:44.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 19 минут.

В результате происшествия пострадал человек, сгорела часть дома. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.