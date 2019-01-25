В Туле на пересечении ул. Жуковского и Пушкинской сгорел дом: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
24 января в Туле на пересечении ул. Жуковского и ул. Пушкинской загорелся деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения 22:44.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 19 минут.
В результате происшествия пострадал человек, сгорела часть дома. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.