СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-24T17:02:03+03:00

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24 января в Зареченском округе Тулы прошел рейд по местам несанкционированной торговли. За торговлю в неустановленном месте по ул. Октябрьской, 95 был составлен протокол на продавца.

- На торговцев, нарушающих правила, налагаются штрафы, а с пожилыми людьми, реализующими собственную продукцию, проводятся разъяснения о наличии бесплатных специально выделенных мест для торговли, - отметил начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков. - Одним из главных недостатков уличной торговли, помимо нарушения санитарных норм и, в большинстве случаев, отсутствия документации на продукцию, является образование свалок мусора. Именно на пресечение нарушений и направлены рейды, которые проводятся главным управлением совместно с УАТН, комитетом ветеринарии Тульской области, полицией.

Для торговли тулякам в Зареченском округе выделен участок на ул. Комсомольской. В следующем году планируется обустройство специального торгового пространства на ул. М. Горького, 14.