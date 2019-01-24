В Туле стартуют акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию»
В Туле вновь стартует акция «Всей семьей в театр», которая инициирована губернатором Алексеем Дюмины. Вместе с ней социально значимую работу продолжает и филармония с акцией «Всей семьей в филармонию».
В рамках акций осуществляется предоставление бесплатных билетов многодетным малоимущим семьям на культурно-массовые мероприятия в государственные учреждения культуры Тульской области «Тульский областной театр юного зрителя», «Тульский государственный театр кукол», «Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.» в соответствии с графиком проведения мероприятий.
Театры и филармония приглашают детей из многодетных малоимущих семей как на премьерные, так и полюбившиеся зрителям спектакли и концертные программы. На безвозмездной основе для данной категории детей будут показаны популярные детские спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов, концертные программы различной тематики, реализуемые в Тульской областной филармонии.
Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства, подробную информацию о порядке и условиях предоставления билетов – в государственном учреждении Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» по телефону: 8(4872) 42-13-73.
График проведения мероприятий в рамках акций - здесь.