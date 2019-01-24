В Туле стартуют акции «Всей семьей в театр» и «Всей семьей в филармонию»

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-24T16:58:09+03:00

Региональные детские театры и филармония приглашают детей из многодетных малоимущих семей как на премьерные, так и полюбившиеся зрителям спектакли и концертные программы

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В Туле вновь стартует акция «Всей семьей в театр», которая инициирована губернатором Алексеем Дюмины. Вместе с ней социально значимую работу продолжает и филармония с акцией «Всей семьей в филармонию».

В рамках акций осуществляется предоставление бесплатных билетов многодетным малоимущим семьям на культурно-массовые мероприятия в государственные учреждения культуры Тульской области «Тульский областной театр юного зрителя», «Тульский государственный театр кукол», «Тульская областная филармония имени народного артиста Российской Федерации Михайловского И.А.» в соответствии с графиком проведения мероприятий.

Театры и филармония приглашают детей из многодетных малоимущих семей как на премьерные, так и полюбившиеся зрителям спектакли и концертные программы. На безвозмездной основе для данной категории детей будут показаны популярные детские спектакли по произведениям русских и зарубежных авторов, концертные программы различной тематики, реализуемые в Тульской областной филармонии.

Билеты можно получить в отделах социальной защиты населения по месту жительства, подробную информацию о порядке и условиях предоставления билетов – в государственном учреждении Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» по телефону: 8(4872) 42-13-73.

График проведения мероприятий в рамках акций - здесь.