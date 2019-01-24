В Туле житель Орла около караоке–клуба ранил двух мужчин

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-24T16:43:24+03:00

Теперь он проведет 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима

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Житель Орла признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Летом он поссорился около караоке–клуба с двумя мужчинами в Туле. Положить конец конфликту житель Орла решил радикально, вытащив из своей сумки пистолет. Он выстрелил 7 раз в живот, голову и правую руку неприятелю. Еще 1 раз мужчина выстрелил в голову второму потерпевшему.

Суд по совокупности преступлений назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены заявленные потерпевшими иски о компенсации морального вреда на 400 000 и 100 000 рублей.