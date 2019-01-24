2019-01-24T16:22:43+03:00
Общество

В Обидимо завершилось строительство сетей водоснабжения

Населенный пункт стал одним из первых в Большой Туле, где решен вопрос водоснабжения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Для обеспечения жителей села Обидимо централизованным водоснабжением, подрядной организацией ООО «Бурводстрой» были построены сети водоснабжения в населенном пункте:

- выполнено устройство трубопровода общей протяженностью 6 км 70 м.

- установлено 97 колодцев (в т.ч. 21 пожарный гидрант).

Проведена опрессовка и промывка трубопровода, осуществлен химический анализ воды.

Врезка построенной сети в существующий водопровод осуществлена вблизи планируемой к строительству станции обезжелизвания в п. Обидимо.

Общая стоимость затрат по водоснабжению с. Обидимо составляет 24,4 млн рублей, в т.ч.

- 8 млн рублей (2 объекта в рамках проекта «Народный бюджет – 2018»);

- 16,4 млн рублей (2 объекта в рамках муниципальной программы «Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»).

Спроектирована и система пожарных гидрантов — теперь село соответствует всем правилам противопожарной безопасности.

В настоящее время жители заключают договоры с АО «Тулагорводоканал» на подключение домов к водопроводу. Всего будет подключено более 90 домовладений.

Уже выполнена опломбировка счетчиков первым трем потребителям и осуществлена подача воды.

Отметим, что в 2019 году стартуют работы по строительству станции обезжелезивания. Приобретено оборудование для установки. В настоящий момент подготовлено техническое задание, происходит согласование документов для проведения аукциона на строительство.

Проектом предусмотрено строительство станции обезжелезивания производительностью 1440 м3/сутки, водопроводных сетей порядка 1 км. Также для отвода стоков под напором в существующую канализационную сеть проектом предусмотрена установка канализационной насосной станции и трубопровода протяженностью 50 погонных метров.

В качестве проектируемой станции водоподготовки предусмотрена установка «ВОС-Вейна-60», предназначенная для очистки воды от повышенного содержания железа, фильтрации от посторонних механических примесей, накопления, хранения и подачи питьевой воды в сеть потребителей.

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