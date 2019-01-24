Василий РОСТОВЦЕВ: Пенсионерам в Туле предоставляются бесплатные места на четырех рынках города

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-24T16:15:22+03:00

Начальник управления по административно-техническому надзору отметил, что задачи, штрафовать пенсионеров за незаконную торговлю, нет

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Сотрудниками УАТН администрации города Тулы еженедельно организуются и проводятся рейды на предмет осуществления торговли в неустановленных местах и размещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов.

В период с января по декабрь 2018 года проведено 15 совместных рейдов с сотрудниками УМВД России по Туле по пресечению торговли в неустановленных для этих целей местах. Так же, сотрудниками УАТН администрации города Тулы были организованы и проведены 10 рейдов совместно с сотрудниками Комитета ветеринарии по Тульской области и прокуратуры города Тулы.

Владельцам незаконно установленных нестационарных торговых объектов расположенных на территории Тулы, сотрудниками УАТН администрации г. Тулы выдано 80 извещений с требованием о предоставлении разрешительной документации и их принудительном демонтаже.

Существует установленная процедура. Выявляется нестационарный торговый объект, на него наклеивается объявление о необходимости объект демонтировать. Объявление также размещается в сети Интернет на сайте администрации города Тулы. Через три дня, если владелец торговый объект не убрал, его переместят в место ответственного хранения принудительно.

В 2018 году специализированной организацией в место ответственного хранения принудительно были перемещены два крупногабаритных нестационарных торговых объекта – торговые павильоны расположенные по адресу: г. Тула, ул. Плеханова д. 92 и г. Тула, ул. Ф. Энгельса д. 70.

В ходе пресс-конференции Василий Ростовцев отметил, что сотрудники администрации при проведении рейдов по пресечению незаконной торговли не полномочны изымать товар. Это могут сделать сотрудники полиции в том случае, если товар представляет опасность, или является откровенным контрафактом. Сотрудники администрации города могут составить протокол. Штраф за данное правонарушение - от 1000 до 5000 рублей для физических лиц.

Василий Ростовцев также подчеркнул, что задачи, штрафовать пенсионеров за незаконную торговлю, нет. При обнаружении такого факта пенсионеров просят торговлю свернуть. В отношении тех, кто на просьбы не реагирует, приходится применять меры административного воздействия.

- Закон единый для всех, а он запрещает торговлю в неустановленных местах, тем более продукцией сомнительного качества, - отметил Василий Ростовцев.

Так, в 2018 году были проведены рейды по пресечению такой торговли контрафактной икрой. Сейчас совместно с комитетом по ветеринарии проводятся рейды по пресечению незаконной торговли рыбой. Она ведется без специального оборудования для хранения продукции.

При этом было отмечено, что для торговли, в частности пенсионерам в Туле предоставляются бесплатные места на четырех рынках города - это «Хопер», «Южный», Центральный рынок и Фрунзенская ярмарка.