2019-01-24T16:10:45+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже 40 чугунных плит

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Мария ВЛАСОВА
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Ранее судимый 30-летний мужчина признан виновным в краже. Ночью, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, он проник через калитку забора на придомовую территорию частного дома. Мужчина похитил чугунные плиты в форме шестигранника, которыми была выложена дорожка к дому. Погрузив 40 плит в автомобиль, с места преступления мужчина скрылся. Ущерб потерпевшему причинен на общую сумму 4 900 рублей.

Суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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