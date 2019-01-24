В Туле откроется Центр молодежного самоуправления

СЕГОДНЯ 15:13 2019-01-24T15:13:39+03:00

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25 января 2019 года, в День российского студенчества в Туле откроется Центр развития молодежного самоуправления и начнется реализация проекта «Школа управленческого резерва».

Центр развития молодежного самоуправления направлен на воспитание лидеров среди молодежи, создание органов молодежного самоуправления, на реализацию молодежных инициатив, подготовку потенциального кадрового резерва для органов власти, лидеров некоммерческих организаций и топ-менеджеров корпораций, повышение навыков и компетенций молодых специалистов, а также на создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик.

В рамках Центра развития молодежного самоуправления стартует первая «Школа управленческого резерва», которая направленна на интеграцию молодежи в общественно-политическую жизнь города Тулы, а также на развитие и поддержку перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Школа представит собой не стандартный подход к воспитанию лидеров, включение молодежи в управленческий процесс, решение кейсов и задач, создание авторских проектов, дает возможность пройти собеседование в перспективный резерв управленческих кадров, повысить навыки и компетенции в сфере управления, обменяться опытом с другими участниками.

Открытие Центра развития молодежного самоуправления состоится 25 января в 13:30 по адресу: г. Тула, Оборонная, 7а.