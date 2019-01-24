В Тульской области грабители вымогали у продавца игрушек деньги

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-24T13:23:04+03:00

Не исключено, что злоумышленники совершали аналогичные преступления в других районах региона

Изменить размер текста: A A

В Новомосковске злоумышленники вымогали у продавца игрушек деньги. О случившемся предприниматель сообщил в полицию. По словам мужчины, под предлогом покупки товара в его автомобиль сели неизвестные. Они избили его и потребовали крупную денежную сумму. Потерпевший сразу же отдал имевшиеся в наличии и на банковской карте деньги. Но эти средства не удовлетворили нападавших. Они стали требовать ежемесячной выплачивать им 20 тысяч рублей, иначе коммерсант и его бизнес сильно пострадают.

Полицейские установили личности нападавших. Ими оказались жители Донского, занимающиеся силовыми видами спорта и ранее судимые.

Для задержания злоумышленников полицейские организовали засады по местам проживания подозреваемых. Правоохранители рассчитывали на эффект внезапности, предполагая задержать каждого из мужчин на улице около дома.

В ходе спецоперации на территории региона, бойцы СОБР Росгвардии по Тульской области задержали двоих мужчин. Одного поймали по месту жительства, второго - в транспортном средстве. Мужчин доставили в отдел МВД для разбирательства.

Позднее на территории соседнего региона обнаружили и задержали третьего подозреваемого. Сейчас выясняются все детали их противоправной деятельности, сообщают в УМВД России по Тульской области.

Не исключено, что злоумышленники совершали аналогичные преступления в других районах региона. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».