2019-01-24T11:41:52+03:00
Происшествия

В одной из квартир Богородицка нашли тело убитого мужчины

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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Ночью 22 января 2019 года в одной из квартир дома №49 по улице Южная города Богородицка Тульской области нашли тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаной раной на грудной клетке.

В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа: произвела осмотр, изъяла некоторые предметы, назначила судмедэкспертизу для установления причины смерти мужчины.

Совместно с сотрудниками полиции был пойман причатный к преступлению - 40-летний местный житель.

Оказалось, что ночью 22 января 2019 года он вместе со своим знакомым выпивал в одной из квартир дома №49. В ходе пьянки между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый схватил нож и ударил им собутыльника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений тот умер на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен. С ним продолжается производство следственных действий. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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