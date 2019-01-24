В Туле столкнулись минивэн, "Приора" и внедорожник

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-24T11:30:23+03:00

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23 января 2019 года, в 20:10 на 8-ом километре автодороги «Тула – Белев» в Туле произошло ДТП.

43-летний мужчина на автомобиле «Renault Kangoo», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 217230», под управлением женщины 31 года. После удара автомобиль «ВАЗ» влетел в попутный автомобиль «Kia Sorento», под управлением мужчины 50 лет.

В результате ДТП в Туле пострадали: водитель автомобиля «ВАЗ» и пассажир автомобиля «Renault» - женщина 43 лет. Им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены.