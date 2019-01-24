В Туле произошло ДТП с четырьмя авто

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-24T11:24:01+03:00

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23 января 2019 года, в 12:00 на пересечении улиц Староникитская и Льва Толстого в Туле произошло ДТП.

49-летний мужчина на автомобиле «Scania» столкнулся с автомобилем «Datsun MI-DO», за рулем которого была женщина 32 лет. После удара последняя столкнулась с автомобилем «Subaru Forester», под управлением мужчины 51 года, и автомобилем «КАМАЗ 6511», под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля «Datsun», которая с различными травмами была госпитализирована. Также пострадал пассажир автомобиля «Datsun» - 25-летняя девушка. Она после оказания медицинской помощи была отпущена.