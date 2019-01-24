2019-01-24T11:16:53+03:00
Происшествия

В Туле большегруз спровоцировал массовое ДТП на пересечении ул. Староникитской и Л.Толстого

Травмы получили водитель автомобиля «Datsun» и ее пассажир
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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23 января в 12.00 на пересечении улиц Староникитская и Льва Толстого Тулы произошло ДТП. 48-летний мужчина на автомобиле «Scania», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Datsun MI-DO», за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

Затем она столкнулась с «Subaru Forester», под управлением 50-летнего мужчины, и «КАМАЗом», под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали: женщина, водитель автомобиля «Datsun», которая с различными травмами была госпитализирована, и ее пассажир, 24-летняя девушка. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

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