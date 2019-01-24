2019-01-24T10:45:12+03:00
Общество

В Туле пройдет Татьяниада-2019

Мероприятие пройдет в Студенческом сквере
Виктория ЯКУШИНА
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Мероприятие пройдет 25 январяМероприятие пройдет 25 января
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25 января 2019 года, туляки и гости города приглашаются на Татьяниаду 2019, которая в этом году посвящена сразу двум событиям: стартовавшему в России Году театра и предстоящей Универсиаде.

Всех ждет море развлечений и угощений. По случаю Года театра университетский театр «Наоборот» организует для всех желающих мастер-классы, а его актеры станут ведущими праздника.

Спортивная часть Татьяниады-2019 будет посвящена Универсиаде, которая в этом году пройдет в Красноярске. Участников ждут веселые конкурсы, фирменный Тань-керлинг, соревнования по спортивному ориентированию и хоккейный матч.

Самых активных участников праздника ждут призы и подарки.

Мероприятие пройдет 25 января, в Студенческом сквере у главного корпуса ТулГУ (пр. Ленина, 92).

Начало в 10:30.

Подробнее о праздновании Дня студента в Туле - читайте здесь.

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