25 января студенты и преподаватели смогут бесплатно посетить тульские музеи

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-24T10:43:36+03:00

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25 января все студенты и преподаватели смогут бесплатно посетить любой из музеев Тульского музейного объединения:

- Музей «Тульский кремль»;

- Тульский областной краеведческий музей;

- Музей «Тульские самовары»;

- Дом-музей В.В. Вересаева;

- Историко-мемориальный музей Демидовых;

- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;

- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;

- Тульский областной художественный музей;

- Выставочный зал;

- Музей П. Н. Крылова;

- Тульский военно-исторический музей;

- Богородицкий дворец-музей и парк;

- Музей «Спасское»;

- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

Акция распространяется на студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. На входе в музей необходимо будет предъявить студенческий билет или удостоверение преподавателя.

Подробнее о праздновании Дня студента в Туле - читайте здесь.