25 января студенты и преподаватели смогут бесплатно посетить тульские музеи
25 января все студенты и преподаватели смогут бесплатно посетить любой из музеев Тульского музейного объединения:
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский областной краеведческий музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Дом-музей В.В. Вересаева;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Мемориальный музей Н. И. Белобородова;
- Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева;
- Тульский областной художественный музей;
- Выставочный зал;
- Музей П. Н. Крылова;
- Тульский военно-исторический музей;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Музей «Спасское»;
- Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».
Акция распространяется на студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. На входе в музей необходимо будет предъявить студенческий билет или удостоверение преподавателя.
Подробнее о праздновании Дня студента в Туле - читайте здесь.