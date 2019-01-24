Житель Тульской области избил и ограбил собутыльника

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-24T10:35:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в грабеже.

Как выяснилось, мужчина ограбил своего собутыльника во время пьянки. Он избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Ущёрб составил 6 300 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Местонахождение 36-летнего безработного ранее судимого злоумышленника удалось выяснить. Похищенный мобильник у него изъяли.

Мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.