Житель Тульской области избил и ограбил собутыльника
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в грабеже.
Как выяснилось, мужчина ограбил своего собутыльника во время пьянки. Он избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Ущёрб составил 6 300 рублей.
Потерпевший обратился в полицию. Местонахождение 36-летнего безработного ранее судимого злоумышленника удалось выяснить. Похищенный мобильник у него изъяли.
Мужчина признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.