2019-01-24T10:35:04+03:00
Происшествия

Житель Тульской области избил и ограбил собутыльника

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в Туле задержали подозреваемого в грабеже.

Как выяснилось, мужчина ограбил своего собутыльника во время пьянки. Он избил мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Ущёрб составил 6 300 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Местонахождение 36-летнего безработного ранее судимого злоумышленника удалось выяснить. Похищенный мобильник у него изъяли.

Мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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