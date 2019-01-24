При пожаре на ул. Летейзена погиб 63-летний мужчина: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-24T10:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января после тушения пожара в доме по ул. Лейтейзена, 8 в Туле на лестничной площадке 6 этажа было обнаружено тело 63-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственный отдел по Привокзальному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области организовал доследственную проверку.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшего. По предварительной информации, пожар могло спровоцировать неосторожное обращение потерпевшего с огнем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.