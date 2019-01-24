2019-01-24T10:32:53+03:00
Происшествия

При пожаре на ул. Летейзена погиб 63-летний мужчина: СК проводит проверку

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение потерпевшего с огнем
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

24 января после тушения пожара в доме по ул. Лейтейзена, 8 в Туле на лестничной площадке 6 этажа было обнаружено тело 63-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственный отдел по Привокзальному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области организовал доследственную проверку.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти потерпевшего. По предварительной информации, пожар могло спровоцировать неосторожное обращение потерпевшего с огнем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24