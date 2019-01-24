Житель Тульской области похитил овчарку своей знакомой

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-24T10:22:19+03:00

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Полицейские в поселке Куркино Тульской области поймали подозреваемого в краже. Он покусился на чужую немецкую овчарку.

Как выяснилось, 31-летний безработный ранее судимый мужчина увидел животное на приусадебном участке 64-летней местной жительницы, которой периодически помогал расчищать от снега территорию домовладения. Собака привыкла к мужчине, пока тот находился на участке, и не реагировала на его появления.

Когда туляк пришел на участок среди ночи, собака не стала лаять. Ни калитка входа на участок, ни вольер немецкой овчарки не запирались на замок. Это позволило мужчине свободно войти на территорию домовладения, подозвать животное, и уйти вместе с собакой.

Утром законная владелица животного обнаружила пропажу любимицы. Поняв, что могла произойти кража, женщина обратилась в полицию.

При проверке стражи порядка наведались к помощнику женщины. Там они и нашли животное, которое мужчине удавалось удерживать с большим трудом. Собака вела себя агрессивно и пыталась вернуться к хозяйке.

В отделении полиции «Куркинское» выясняют все детали происшествия.