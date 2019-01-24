В Татьянин день в Туле пройдет донорская акция

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-24T10:43:42+03:00

Стать безвозмездными донорами крови можно по нескольким адресам

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25 января 2019 года, студентов, а также все неравнодушных жителей региона приглашают посетить филиалы ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» и сдать кровь для больных людей.

Стать безвозмездными донорами крови можно по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок (4872) 36-72-89, прием с 8.00 до 12.30;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок (4872) 48-21-37, 48-59-85, прием с 8.00 до 10.30;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А, тел. для справок (48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 10.30;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б, тел. для справок (48741) 5-56-10, прием с 8.00 до 10.00.

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