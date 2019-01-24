С 1 февраля в Туле стартует кампания по зачислению детей в 1 класс

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-24T10:00:54+03:00

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В общеобразовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, с 14 по 29 января 2019 года, проводятся собрания с родителями (законными представителями) будущих первоклассников, а информация о порядке зачисления ребенка в первый класс размещается на официальных сайтах, информационных стендах общеобразовательных организаций.

В МО город Тула предоставляется электронная услуга «Запись детей в школу» на портале Госуслуг.

С 1 февраля по 30 июня 2019 года, в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием запросов и зачисления детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Постановление администрации города Тулы от 24.10.2018 № 3896) в первый класс образовательной организации зачисляются:

- в первую очередь, дети, имеющие льготы на первоочередное (внеочередное) зачисление в соответствии с федеральным законодательством (пункт 27 административного регламента «Прием запросов и зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» в редакции постановления администрации города Тулы от 24.10.2018 № 3896); дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и посещающие дошкольные отделения центров образования или школы с дошкольными группами;

- во вторую очередь, дети, проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории и не посещающие дошкольные отделения центров образования или школы с дошкольными группами;

- в третью очередь, дети, не проживающие на закрепленной за образовательной организацией территории, но посещающие дошкольные отделения центров образования или школы с дошкольными группами.