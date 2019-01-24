Предлагается сократить число депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-24T09:47:37+03:00

Инициативная группа депутатов подготовила и внесла на рассмотрение Тульской областной Думы поправки в законопроекты, связанные с выборами регионального парламента 7-го созыва

Изменить размер текста: A A

В состав инициативной группы вошли депутаты всех партий, представленных в областной Думе. Свои подписи под документами поставили Галина Алешина, Егор Атанов, Александр Балберов, Сергей Белов, Денис Бычков, Николай Воробьев, Михаил Выставкин, Михаил Грязев, Ольга Зайцева, Михаил Иванцов, Юрий Моисеев, Александр Москалец, Александр Рем, Александр Симонов, Ольга Слюсарева, Виктор Трифонов, Сергей Харитонов.

Действие Закона Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы» распространяется на выборы депутатов Тульской областной Думы 6-го созыва. В связи с этим необходимо внести изменения в нормативную правовую базу, регулирующую выборы Тульской областной Думы 7-го созыва.

Предлагается внести поправки в Устав (Основной Закон) Тульской области и Закон Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы».

Изменения в Устав (Основной Закон) Тульской области предполагают уменьшение числа депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва до 36.

В Законе Тульской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы» предлагается изменить ряд норм:

- увеличить количество одномандатных избирательных округов с 19 до 24;

- формировать партийный список кандидатов в депутаты без использования общерегиональной (областной) части;

- изменить принцип распределения депутатских мандатов внутри партийного списка кандидатов: при подсчете поданных голосов учитывать не число, а процент проголосовавших;

- применять порядок голосования «Мобильный избиратель».

Представители парламентских партий прокомментировали законодательную инициативу.

– Одним из важнейших нововведений считаю увеличение числа одномандатных округов и уменьшение количества избирателей в каждом одномандатном округе, – считает депутат областной Думы, член фракции КПРФ Юрий Моисеев. – Это, безусловно, положительный момент, ведь это делает работу депутата более адресной, способствует повышению эффективности обратной связи депутата с жителями.

Заместитель председателя областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов убежден, что для тех, кто постоянно активно работает с избирателями, изменения выборного законодательства не принципиальны.

– Решение отказаться от формирования областной части партийного списка – в интересах избирателей. Ведь это будет способствовать повышению внутрипартийной конкуренции. Мы должны показывать свою работу людям, конкурируя даже со своими однопартийцами, – говорит Александр Балберов.

Сосредоточиться на областной повестке дня, на решении конкретных проблем жителей призывает коллеги и депутат областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Воробьев. Он отметил, что инициатива по изменению избирательного законодательства поддержана представителями всех парламентских партий региона.

– Эта инициатива прежде всего направлена на то, чтобы люди могли выбрать именно своего депутата, человека, которого знают, который работает в округе, – поясняет Николай Воробьев. – Повышается доступность непосредственного общения с жителями: если сейчас, например. В моем округе – свыше 72 тысяч жителей, то в Думе 7 созыва будет порядка 50 тысяч. Работа с избирателями станет более адресной.

– В интересах развития избирательной системы области и в интересах жителей мы отказываемся от областной части партийных списков, – говорит Николай Юрьевич. – Больше не будет в списках тех, чье лицо узнаваемо и на федеральном уровне, кто успешно избирается, а потом слагает полномочия, уступая место совсем другим людям. Теперь партия должна будет на каждой территории представить список из четырех человек, так чтобы даже в случае сложения полномочий одного из депутатов избиратели знали, кто займет его место, с кем предстоит работать. Нам всем необходимо работать в области над улучшением качеств жизни наших земляков. Для этого в Думе должны работать туляки, жители региона.