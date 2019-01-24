В Тульской области экс-руководитель отделения почтовой связи присвоила более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-24T10:15:30+03:00

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Бывший руководитель отделения почтовой связи в п. Славный Арсеньевского района признана виновной в присвоении.

46-летняя женщина с 1 ноября 2017 года по 31 мая 2018 года, используя свое служебное положение, присвоила 378 281 рубль, принадлежащие ФГУП «Почта России». Бывший руководитель отделения не внесла в кассу 218 632 рубля, полученные от оказания услуг и реализации товаров населению, а также 159 649 рублей, полученные в форме наложенных платежей за регистрируемые почтовые отправления.

Ущерб по уголовному делу не возмещен. Суд удовлетворил гражданский иск почты России о возмещении вреда причиненного преступлением на сумму 378 281 рублей 19 копеек.

Приговором суда женщине назначен штраф - 110 000 рублей, сообщает прокуратура области.