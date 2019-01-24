В Туле на ул. Лейтейзена сгорела квартира: есть пострадавший
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
24 января в Туле на ул. Лейтейзена загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:16.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарные расчеты и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия пострадал человек. Комната выгорела полностью, сгорели 2 кровати, телевизор и шкаф, остальные стены закопчены. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекался 13 человек и 4 единицы техники.