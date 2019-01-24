В Туле на ул. Лейтейзена сгорела квартира: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-24T08:43:19+03:00

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24 января в Туле на ул. Лейтейзена загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:16.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарные расчеты и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия пострадал человек. Комната выгорела полностью, сгорели 2 кровати, телевизор и шкаф, остальные стены закопчены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекался 13 человек и 4 единицы техники.