В Тульской области ночью полыхала баня

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-24T08:28:27+03:00

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24 января в д. Самохваловка Щекинского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.