В Тульской области ночью полыхала баня
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 января в д. Самохваловка Щекинского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:14.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.