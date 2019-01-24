2019-01-24T08:28:27+03:00
Происшествия

В Тульской области ночью полыхала баня

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 января в д. Самохваловка Щекинского района загорелась баня. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:14.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Баня сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

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