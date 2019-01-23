2019-01-23T17:00:42+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина получил срок за причинение смерти своей жене по неосторожности

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Суд вынес обвинительный приговор 47–летнему жителю г. Щекино. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

В г. Щекино в квартире дома № 4 по ул. Нагорной мужчина поссорился с женой. Затем он ударил несколько раз супругу кулаком. От этого женщина упала левой стороной поясничной области на подлокотник кресла. В результате сочетанной тупой травмы груди и живота она скончалась.

В ходе следствия и судебных заседаний подсудимый полностью признал вину в совершенном преступлении. Суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.

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