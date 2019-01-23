В Центральном округе Тулы прошел рейд по вопросам уборки наледи с крыш

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-23T16:55:18+03:00

УК было выдано более 14 уведомлений

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23 января 2019 года, в Центральном округе Тулы проверялась работа управляющих компаний на 25 адресах по удалению наледи с кровель многоквартирных домов.

В течение недели 384 дома со скатными кровлями в Центральном округе были обследованы.

В результате УК было выдано более 14 уведомлений, составлено 4 протокола об административном правонарушении.

Те УК, на которые были составлены протоколы, оштрафуют.

Напомним, согласно закону Тульской области об административном правонарушении юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

В числе таких управляющих компаний оказались УК «Восход», УК «Ремс», УК «21 век», УК «НКМ».

В ходе рейда управляющим компаниям, не выполнившим требования в срок, дано поручение очистить кровли от наледи до конца дня. В противном случае будут составлены протоколы.