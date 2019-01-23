Туляки получили травмы при падении на наледь: УК заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-23T16:35:38+03:00

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В Туле мужчина и женщина обратились в больницу за оказанием помощи. Они получили ушибы в результате падения возле жилых домов. После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой. А заодно сообщили о случившемся в прокуратуру Привокзального района.

Прокуратура проверила адреса, по которым двое жителей района получили травмы в результате гололеда. Установлено, что на крышах многоквартирных домов в Туле на пр. Ленина, д.98, ул.Седова, д. 47 есть скопление снега.

Придомовые территории указанных домов управляющими организациями ООО «Жилцентр» и ООО «Асс техник» не очищены от снега и наледи, под снежным покровом образовалась наледь от ранее неубранного снега.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района генеральным директорам ООО «Жилцентр» и ООО «Асс техник» внесены представления.