2019-01-23T16:04:56+03:00
Происшествия

Тульские полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погибли три человека

Трагическая автоаварии произошла на трассе М2
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП, которое произошло 20 декабря 2018 года около трех часов ночи на 241 километре автодороги М2, на территории Плавского района.

На указанном участке трассы столкнулись автомобиль «Рено-Меган», двигавшийся в сторону Курска, и встречный автомобиль «Газель Некст».

В результате ДТП водитель и двое пассажиров «Рено» скончались.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить в межмуниципальный отдел МВД России «Плавский» по телефону 8-48752-2-22-39.

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