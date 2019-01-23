2019-01-23T14:59:28+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали нелегальных оружейников

Силовики изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие, взрывчатку, патроны и комплектующие для их изготовления
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Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардии в 32 регионах пресекли деятельность 86 нелегальных оружейников. Злоумышленники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, изготавливали боеприпасы в подпольных мастерских и сбывали их в различных субъектах страны.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, в том числе, в Тульской области.

Силовики изъяли из незаконного оборота 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, реактивный огнемет, 2 ручных противотанковых гранатомета, 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатки (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10 тысяч патронов различного калибра и свыше 9 тысяч комплектующих для их изготовления. Закрыты 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

По результатам экспертиз изъятого вооружения следствием примет решения о возбуждении уголовных дел по статьям «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывчатых веществ», «незаконное изготовление оружия», сообщает ЦОС ФСБ России.

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