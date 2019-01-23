Житель Белева украл цепь с могилы местной жительницы
Стражи порядка выясняют все детали произошедшего
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В Белеве полицейские поймали подозреваемого в краже.
Как выяснилось, мужчина покусился на металлическую декоративную цепь на захоронении родственников одной из местных жительниц. Ущерб составил 4 000 рублей.
Полицейские смогли установить личность и местонахождение злоумышленника. 35-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном.
В межмуниципальном отделе МВД России «Белевский» выясняют все детали происшествия.