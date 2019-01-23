2019-01-23T14:49:15+03:00
Происшествия

Житель Белева украл цепь с могилы местной жительницы

Стражи порядка выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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В Белеве полицейские поймали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, мужчина покусился на металлическую декоративную цепь на захоронении родственников одной из местных жительниц. Ущерб составил 4 000 рублей.

Полицейские смогли установить личность и местонахождение злоумышленника. 35-летний безработный ранее судимый местный житель признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Белевский» выясняют все детали происшествия.

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