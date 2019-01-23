В поселке Сергиевский проверили санитарное состояние приюта для бездомных животных

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-23T14:13:35+03:00

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В 2019 году работу по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках муниципального контракта выполняет ООО «Континент+».

Сотрудники управления по благоустройству администрации города Тулы и муниципального учреждения «Городская служба единого заказчика» проинспектировали санитарное состояние приюта безнадзорных животных расположенного по адресу: г. Тула, п. Сергиевский, ул. Садовая, д. 1.

Напомним, что в рамках контракта планируется произвести отлов, лечебно-профилактические мероприятия (вакцинацию, стерилизацию, лечение и т.д.) в отношении 452 особей безнадзорных животных с учетом их содержания 180 дней на территории приюта подрядной организации.

Уже отловлены 47 безнадзорных животных, в отношении которых проведены лечебно-профилактические мероприятия: вакцинация, стерилизация, лечение и т.д.

Любой желающий может посетить данный приют. Ознакомиться с фотографиями и кратким описанием отловленных безнадзорных животных можно здесь.

Для более детального и всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных, можно связаться с ответственными лицами от администрации муниципального образования город Тула:

- Федосеев Алексей Владимирович – директор МУ «Городская Служба Единого Заказчика», телефон: 56-58-10;

- Кожухова Татьяна Николаевна – заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы – начальник отдела реализации муниципальных программ, телефон: 55-03-93;

- Суслин Константин Сергеевич – главный инструктор-специалист отдела реализации муниципальных программ управления по благоустройству администрации города Тулы, телефон: 30-72-34.