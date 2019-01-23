На трассе под Тулой столкнулись два "Форда" и самосвал
Подробности произошедшего в Туле выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 января 2019 года, в 11:21 на 191-м км трассы М-2 "Крым" произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля "Форд Транзит" и самосвал "Вольво".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Пострадавших нет.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области