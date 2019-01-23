2019-01-23T13:41:14+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию»

Матч завершился со счетом - 2:1
Мария ВЛАСОВА
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Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию». Контрольная встреча с вице-чемпионом Польши из Белостока завершила январский сбор оружейников в Белеке.

Первый тайм игры закончился с нулевым счетом на табло. Команды показали равную игру без реальных шансов для взятия ворот. Исключение - удар Рунье со штрафного в штангу.

Во втором тайме распечатал ворота противника Берхамов. Футболист тульского «Арсенала» эффектно направил мяч в верхний угол. На 76 минуте счет сравнял Климала - 1:1. Игрок с близкого расстояния поразил ворота Шамова.

На 83 минуте «Арсенал» вышел вперед. Комбинация с участием Макарова и Аджоева завершилась прострелом Макарова, и Рунье срезал мяч в свои ворота - 2:1.

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