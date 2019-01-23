В Туле директор организации недоплатил в бюджет более 30 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-23T11:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору ООО «Сладконд». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

С 1 июля 2013 года по 25 декабря 2015 года осужденный подготовил и подписал договоры и ряд других финансовых документов с двумя фирмами-однодневками. В соответствии с ними на последних возлагалась обязанность по выполнению работ и оказанию услуг, а также поставки товаров в адрес организации.

Таким образом, ООО «Сладконд» включило в вычеты по налогу на добавленную стоимость операции с указанными фирмами-однодневками, оформленные в виде счет-фактур, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Ущерб федеральному и региональному бюджетам оценивается в сумме, превышающей 30 млн рублей.

На этапе предварительного расследования уголовного дела осужденный находился под подпиской о невыезде. Приговором суда осужденному назначен 1 год 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. Осужденный был арестован в зале суда.