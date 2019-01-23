11 февраля Тульская область перейдет на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-23T11:20:30+03:00

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11 февраля 2019 года, Тульская область окончательно переходит на цифровое телевидение.

Это означает, что для бесплатной трансляции 20 основных ТВ-каналов и 3 радиоканалов в цифровом качестве необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Отметим, что оборудование не понадобиться тем, у кого новый телевизор (выпущен после 2012 года).

Социально незащищенные граждане могут претендовать на компенсацию затрат на приобретение цифрового оборудования. Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии Министерства труда и социальной защиты населения: 8-800-222-27-21 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

По вопросам технического характера необходимо обращаться в РТРС по телефону: 8 -800-200-20-02 (круглосуточно и бесплатно).