2019-01-23T11:14:35+03:00
Происшествия

В Тульской области начальник пункта полиции получил срок за вымогательство взятки

Суд назначил бывшему полицейскому 8 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима
Мария ВЛАСОВА
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В Веневском районе суд вынес обвинительный приговор 33-летнему бывшему начальнику территориального пункта полиции. Он признан виновным в получении взятки, а также превышении должностных полномочий.

Будучи начальником пункта полиции он потребовал взятку от индивидуального предпринимателя, который занимался реализацией сельскохозяйственной продукции. За это он обещал не проводить проверки соблюдения требований миграционного законодательства в отношении работающих у него иностранцев.

Экс-полицейский несколько раз встречался и созванивался с индивидуальным предпринимателем, угрожая ему создать проблемы, если тот не заплатит 165 000 рублей. Получив отказ, он отобрал у мужчины паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля с целью дальнейшего получения взятки.

Действия бывшего полицейского пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области в момент получения части взятки в сумме 20 000 рублей. Он задержан с поличным. Отобранные им документы изъяты и возвращены владельцу.

Суд назначил бывшему полицейскому 8 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима. Также на 5 лет его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, выполнять организационно- распорядительные и административно – хозяйственные полномочия в государственных органах и учреждениях, сообщает прокуратура области.

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