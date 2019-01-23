В Туле на улице Металлургов не поделили дорогу «Skoda» и «Renault»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-23T10:40:52+03:00

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22 января в 22.40 на улице Металлургов в Туле не поделили дорогу иномарки. 20-летний молодой человек на автомобиле «Skoda Fabia», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Renault Logan (SR)», за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Skoda». Мужчина получил различные травмы и обратился за медицинской помощью в городскую больницу.