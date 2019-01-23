В Туле на пересечении ул. Староникитская и Л. Толстого столкнулись «Лада» и «ГАЗ»
В результате ДТП пострадали два человека
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 января в 11.10 на пересечении улиц Староникитская и Льва Толстого в Туле произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 2775-01», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Lada Priora», за рулем которого находилась 41-летняя женщина.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Lada». Женщина получила различные травмы и обратилась за помощью в больницу. Ее пассажир, 64-летняя женщина с различными телесными повреждениями была госпитализирована.