В Тульской области проверили цены на оборудование для приема цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-23T10:14:35+03:00

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22 января представители комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку встретились с руководителями крупных торговых сетей региона, чтобы оценить наличие оборудования для приема цифрового телевидения на полках магазинов и стоимость цифровых приставок.

Сообщается, что сейчас в 165 торговых точках на территории региона есть достаточные запасы декодеров. Их значительная часть стоит до 1000 рублей. Приставки можно купить в магазинах бытовой техники и электроники, видео- и радиотехники, в отделениях почтовой связи.

Напомним, уже сегодня жители области могут бесплатно принимать 20 цифровых телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Но пока цифровую трансляцию дублирует аналоговая. 11 февраля в Тульской области аналог будет отключен.

К этому дню необходимо подготовиться тем, кто до сих пор смотрит старый кинескопный телевизор. Именно этим жителям необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну, сообщает правительство Тульской области.