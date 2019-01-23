Две школы в Тульской области частично закрылись на карантин
С 14 по 20 января 2019 года, в Тульской области был зарегистрирован 4471 случай гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 24 % и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 14%.
В оружейной столице за указанный период зафиксирован 2351 случай заболеваний, что ниже порога на 16%. Рост относительно предыдущей недели составил 13%.
По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А.
По причине высокой заболеваемостью ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ (Кимовский и Ефремовский районы).
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.