Две школы в Тульской области частично закрылись на карантин

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-23T09:55:03+03:00

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области

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С 14 по 20 января 2019 года, в Тульской области был зарегистрирован 4471 случай гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 24 % и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 14%.

В оружейной столице за указанный период зафиксирован 2351 случай заболеваний, что ниже порога на 16%. Рост относительно предыдущей недели составил 13%.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А.

По причине высокой заболеваемостью ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ (Кимовский и Ефремовский районы).

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.