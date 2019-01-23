Горящую квартиру в Туле на ул. Седова тушили 15 пожарных

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-23T10:25:06+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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22 января в Туле на ул. Седова загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:16.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 15 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В квартире сгорели постельные принадлежности. Комната закоптилась по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.