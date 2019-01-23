В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадал человек
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 января 2019 года, в 08:24 на Трудовом проезде в Новомосковске произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля - легковушка "Форд Фокус" и мироавтобус "Газель".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.
Подробности произошедшего в Тульской области выясняются.