В одном из проездов в Туле будут ограничены движение и стоянка 23 января

СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-23T09:27:46+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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В период проведения 23 и 24 января 2019 года работ по уборке и вывозу снега в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

- с 22:00 23 января до 04:00 24 января по проезду, расположенному от ул. Н. Руднева в районе домов № 62 и № 64 до пр. Ленина в районе домов № 115А и № 113Б.

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.