В Тульской области выгорел дотла дом

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-23T08:55:03+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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23 января в д. Кудашевка на ул. Лесной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:04.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.