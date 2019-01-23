В Тульской области выгорел дотла дом
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 января в д. Кудашевка на ул. Лесной загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:04.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.