2019-01-23T08:02:13+03:00
Происшествия

В Тульской области ранним утром сгорела деревянная беседка

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 января в Ясногорске на ул. Панфилова загорелась деревянная беседка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:09.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В беседке прогорел пол. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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