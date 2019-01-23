В Тульской области ранним утром сгорела деревянная беседка
Причина пожара устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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23 января в Ясногорске на ул. Панфилова загорелась деревянная беседка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:09.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Возгорание ликвидировано еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В беседке прогорел пол. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.