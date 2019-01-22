2019-01-22T16:53:55+03:00
Общество

В Советском округе Тулы нашли сосульки, угрожающие жизни и здоровью людей

Представителям УК указали на нарушения
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 22 января 2019 года, в Туле состоялся рейд по выявлению нарушений по уборке наледи и снега с крыш многоэтажек.

Кровли зданий были проинспектированы в Советскм округе.

Так, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений управляющими компаниями.

Сосульки, угрожающие жизни и здоровью людей, обнаружены по адресам: дом 5 по улице Фрунзе, обслуживаемый управляющей компанией ОАО фирма «РЭМС», дом 6 по Красноармейскому проспекту и 86-а по улице Гоголевской, обслуживаемые ООО УК «Альянс».

Представителям УК указали на нарушения и сообщили, что в что в случае непринятия советующих мер по ограждению опасных участков тротуара вдоль домов, где существует угроза жизни и здоровью людей, и ликвидации наледи, в адрес УК последуют штрафные санкции.

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