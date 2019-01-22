В деревне Панькино сгорел сарай
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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22 января 2019 года, в 14:06 в службу спасения сообщили о возгорании сарая, расположенного по адресу: Тульская область, Заокский район, д. Панькино.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-42 и ПЧ-32.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сарай сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.