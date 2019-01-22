2019-01-22T16:30:48+03:00
Происшествия

В отношени гендиректора тульского предприятия возбуждено уголовное дело за растрату арестованного имущества

Виктория ЯКУШИНА
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В УФССП России по Тульской области находилось сводное исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество, зарегистрированное за предприятием, осуществляющим деятельность по производству светопрозрачных конструкций.

Приставом был составлен акт описи и ареста имущества - производственно-технического оборудования. Оно было передано на ответственное хранение гендиректору предприятия Ш. с правом беспрепятственного пользования.

При этом Ш. письменно был предупрежден об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу принятого на хранение имущества.

Но, в ходе проверки сохранности арестованного имущества, выяснилось, что отсутствует пять единиц техники, указанных в перечне. В настоящее время место нахождения арестованного имущества неизвестно.

По данному факту органами дознания УФССП России по Тульской области в отношении Ш. возбуждено уголовное дело.

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