Бывший начальник пункта полиции «Мордвесский» осужден на 8,5 лет

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-22T16:09:07+03:00

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Бывший начальник пункта полиции «Мордвесский» ОМВД России по Веневскому району Тульской области осужден за взяточничество и превышение должностных полномочий.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в период до 8 июля 2018 года осужденный обнаружил на своем участке обслуживания нарушителя закона - мужчину, который занимался выращиванием и сбором сельхоз культур в парниках, куда привлекал к работам мигрантов-нелегалов.

Полицейский неоднократно требовал от сельхозника 165 тысяч рублей. Взамен страж порядка обещал не проводить проверки миграционного и трудового законодательства в отношении граждан, работающих на данном участке. Также осужденный угрожал нарушителю, что в случае отказа от "сделки", он создаст ему проблемы при реализации сельскохозяйственной продукции.

Чтобы принудить мужчину к передаче взятки, осужденный незаконно отнял у него паспорт гражданина РФ, водительские права и свидетельство на транспортное средство.

Так, 16 июля 2018 года осужденный лично получил от мужчины часть взятки - 20 тысяч рублей. Тогда его и поймали правоохранители.

В результате, в отношении стража порядка было возбуждено уголовное дело на основании материалов УФСБ России по Тульской области, а также ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

На время предварительного расследования он был заключен под стражу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности на срок 5 лет.